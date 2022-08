Meeting Rimini 2022, sul palco la guerra. Salvini: "Riflettere sulle sanzioni". Ma Letta reagisce male

23 agosto 2022 a

Anche il tema della guerra in Ucraina e le sue ripercussioni energetiche segnano la giornata politica del "Meeting Cl di Rimini" dove i leader dei partiti si confrontano sul palco quando manca poco più di un mese alle elezioni politiche del 25 settembre. "Sull'Ucraina la Lega farà quello che gli altri Paesi democratici e occidentali fanno. Comunque vadano le elezioni la collocazione internazionale dell'Italia non si cambia" dice Matteo Salvini ma sulle sanzioni a Mosca si scontra con il segretario del Pd, Enrico Letta. "Bisogna guardare i numeri - sottolinea il leghista - L'avanzo commerciale della Russia è 70 miliardi di dollari, per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna. Chiedo di valutare l'utilità dello strumento: se funziona andiamo avanti ma se funziona al contrario - avverte - rischiamo di andare avanti dieci anni: uno strumento che doveva dissuadere Putin nell'attacco finisce con il favorirne l'economia". "Non vorrei che le sanzioni stiano alimentando la guerra. Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione", conclude Salvini.

Di tutt'altro parere Letta che reagisce male alle dichiarazioni del segretario del Carroccio e avverte: "La cosa peggiore che si possa fare è dare segnali di cedimento a Putin: su questo l'Italia deve essere molto netta, mantenere le sue alleanze, e non cambiare linea. Farlo vorrebbe dire darla vinta a Putin che sta ricattando l'Italia e la Ue. Al ricatto non si risponde con il cedimento". E ancora: "L'Italia deve immediatamente intervenire con un tetto sul costo dell'energia legato a un periodo di prezzi amministrati. Lo possiamo fare subito. Passare a un sistema di prezzi amministrati per i prossimi 12 mesi".