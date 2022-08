Controcorrente, Clemente Mastella sotterra Gianni Cuperlo: "Nonsense politico", la verità su Draghi

20 agosto 2022 a

Clemente Mastella, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete4, sbeffeggia Gianni Cuperlo e il Pd sulla caduta del governo Draghi. "Ma come fate a dire che è stato ammazzato Draghi?" tuona l'ex parlamentare rivolgendosi all'esponente dem.



"Tra quelli che hanno ammazzato Draghi c’è anche un vostro alleato, Fratoianni ha sempre votato contro il governo Draghi. 55 volte ha votato contro! Ora voi lo tenete alleato privilegiato perché non ci sono altri più di lui all’interno della vostra coalizione. Quindi mi pare un nonsense sul piano politico più in generale. Quanto al resto, che torni Dragh, io sono uno della vecchia scuola democristiana... La DC aveva un interlocutore privilegiato e lo fece anche ministro del Tesoro che era Carli, il governatore della Banca d’Italia. Ma la politica è la politica: Cincinnato può restare in campo 6 mesi, non oltre. Draghi ha tutti i valori possibili e immaginabili, credenziali in Europa e nel mondo intero" ha detto Mastella.