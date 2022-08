Zona bianca, Gianluigi Paragone smonta la "grande balla" dell'energia: la verità sui rincari in bolletta

19 agosto 2022 a

Il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, ospite ieri sera a Zona Bianca su Rete4, spiega cosa c’è dietro la speculazione energetica sull’aumento delle bollette della luce. Il senatore, in diretta tv, denuncia qual è “la grande balla che è stata raccontata agli italiani".

"Quella della bolletta è una grande balla che è stata raccontata agli italiani".

Così a #zonabianca il leader di #Italexit @gparagone sulla speculazione che c'è dietro gli aumenti sulle bollette energetiche. pic.twitter.com/RyLQ2R68ip — Zona Bianca (@zona_bianca) August 18, 2022

“Io l’ho presenta più volte, ancor prima della crisi, una riforma della bolletta per non andare ad appesantire la bolletta degli oneri di sistema. Si può arrivare alla cancellazione degli oneri di sistema, soprattutto perché non capisco il meccanismo per cui se io consumo energia rinnovabile perché in bolletta devo ancora pagare gli incentivi alle rinnovabili?” chiede Paragone. “È una delle tante assurdità che si trovano nella bolletta, per non dire delle spese di trasporto e quant’altro. La bolletta della luce non può avere questi costi qui, soprattutto se il consumo effettivo di energia era, prima della crisi, una parte quasi minoritaria rispetto alle spese fisse, quindi ai cosiddetti oneri di sistema” spiega Paragone. “Quella della bolletta è una grande balla che è stata raccontata agli italiani e tanta speculazione sul costo dell'energia la stanno facendo ancora adesso” conclude.