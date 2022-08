Michaela Biancofiore attacca Enrico Letta: è uno stalker ossessionato da Giorgia Meloni

19 agosto 2022 a

Michaela Biancofiore, vicepresidente di Coraggio Italia, attacca frontalmente Enrico Letta, accusandolo senza mezzi termini di essere uno stalker ossessionato da Giorgia Meloni. "Da donna e da politico dico che c’è un limite che Enrico Letta ha ampiamente superato nel tentativo di arrestare l’ascesa democratica di Giorgia Meloni alla guida del paese. Mistificazioni, allusioni, battute sessiste, insinuazioni, distorsioni della verità e delle parole, che rasentano lo stalking politico", afferma il vice presidente di Coraggio Italia.

"Vuole continuare così per i prossimi 39 giorni Letta o pensa di avere un qualche programma del suo partito da enunciare nella speranza di farsi votare dagli italiani senza dover ricorrere al turpiloquio nei confronti di una gentil signora? - si chiede Biancofiore - Letta è ossessionato da Giorgia Meloni a tal punto che sta perdendo in maniera preoccupante la lucidità politica, ma è in buona compagnia del capo di gabinetto del sindaco Gualtieri e anche di tal candidato antisemita La Regina. Pensi a loro e agli scandali umani del suo partito e lasci stare una donna e madre esemplare umanamente e politicamente".