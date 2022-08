Luigi Brugnaro in campo con l'Udc, Michaela Biancofiore: "Un Calenda più bravo e più pop"

08 agosto 2022 a

a

a

“Noi siamo la frontiera, i soldati. Qui sono tutti Generali che si spartiscono le poltrone, noi pensiamo alle persone normali che vogliono sapere se la benzina andrà a 2 euro o se le case e fabbriche avranno energia il prossimo anno”. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro annuncia la sua discesa in campo e presenta il simbolo di Coraggio Italia insieme all'Unione di Centro nella sede della Udc a Roma.

"Luigi Brugnaro, nostro leader e sindaco di Venezia - sindaco risultato più amato d’Italia - è sceso ieri finalmente in campo per guidare la coalizione coraggiosa liberal democratica del centrodestra" annuncia in un comunicato Michaela Biancofiore. "In accordo con l’Udc di Lorenzo Cesa ed ereditando lo scudo crociato al quale si deve lo storico boom dell’Italia".