Controcorrente, Paolo Liguori fa a pezzi la sinistra: "Propone la patrimoniale contro chi vuole abbassare le tasse"

18 agosto 2022 a

a

a

Paolo Liguori sottolinea le differenze. Durante la puntata di oggi, 18 agosto, del talk show politico Controcorrente, in onda su Rete 4, il direttore di TgCom mette a confronto le promesse elettorali. "C'è uno schieramento che legittimamente propone una tassa patrimoniale. C'è un altro schieramento che propone di abbassare le tasse. Su questo - dice Liguori rivolto agli elettori - volete scegliere o no? C'è uno schieramento che vorrebbe farla finita con la guerra, perché vuole tornare a un prezzo del petrolio accettabile, per far funzionare le industrie italiane e tedesche. Gli altri dicono che abbiamo fatto un atto di fede nei confronti di Washington e non ce ne importa niente del prezzo del carburante o del grano, tanto ci pensa Erdogan".

Liguori commenta invece così la polemica della sinistra sulle presunte istruzioni "no vax" della destra. "Non credo che si possa giocare una campagna elettorale seria e di emergenza come questa, sui temi di Crisanti. Ma è mai possibile che si dica che la destra invitava la gente a non vaccinarsi. In Italia si è vaccinato il 92% della popolazione".