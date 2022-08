Giuseppe Conte e il nuovo piano su TikTok e Twitch per tornare a Palazzo Chigi

18 agosto 2022 a

È stato il volto dei lockdown, le sue dirette seguite come eventi imperdibili all'inizio della pandemia dagli italiani. I social per diventare personaggio e fare carriera politica, in pochi ci sono riusciti negli ultimi tempi come Giuseppe Conte, che adesso vuole sfruttare la sua platea virtuale per tornare al governo come capo dei Cinque Stelle.

Quando Conte è diventato premier, a giugno del 2018, su Facebook aveva circa 250mila follower. Oggi il leader del Movimento 5 Stelle ne ha 4,6 milioni. Numeri snocciolati con orgoglio dallo stratega che cura i social per l'ex Presidente del Consiglio. Si tratta di Dario Adamo, laureato in Scienze della Comunicazione, 36 anni, dal 2013 social media strategist M5S.

Il nuovo piano per riportare Conte nel palazzo più ambito passa per i social più seguiti dai giovanissimi: TikTok e Twitch. Video brevi con basi musicali alla moda e dirette sulla piattaforma nata come spazio per i "gamer", così Adamo sta cercando di attirare nuovi consenti per Giuseppi.

“Stiamo investendo molte risorse su TikTok e Twitch - spiega l'esperto di social a Repubblica - con TikTok sono stato molto cauto, inizialmente, ho preferito aspettare. Ora invece è il momento giusto. Lo dimostra l’utilizzo efficace che ne hanno fatto Mélenchon e Macron nella recente corsa all’Eliseo”.

Rispetto a Facebook, frequentato da un pubblico di età più avanzata, i nuovi social permettono di arrivare sugli smartphone e i tablet dei ragazzi. "Quando Il Sole 24 Ore ha dedicato la prima pagina ai super bonus, con un titolo positivo - racconta ancora Adamo - abbiamo fatto un video solo per Facebook. Era il commento a una notizia politica. Lo stesso giorno, di sera, ne abbiamo fatto un altro per TikTok in cui Conte criticava una proposta di Giorgia Meloni che interessa gli studenti. E lo abbiamo condiviso con una musica adeguata. Devo essere aggiornato anche sulle canzoni di tendenza. Ed è un problema: i 35enni su TikTok sono considerati già anziani”.

Quanto alle dirette su Twitch, "non abbiamo un nostro canale. Conte però è stato spesso ospite di twitcher, già due volte di Ivan Grieco per esempio (popolare streamer e youtuber, ndr). Ci siamo accorti che i giovani che seguono questi eventi sono attivi e agguerriti. E hanno voglia di confrontarsi direttamente con i politici” conclude Adamo.