Lucia Azzolina contro le parlamentarie del M5s: sono solo un bluff

Le parlamentarie grilline fanno discutere ancora. Questa volta ad attaccarle è Lucia Azzolina, deputata di Impegno civico. La deputata ex grillina smaschera il giochetto dei meccanismi per far votare su SkyVote i fedelissimi del capo politico Giuseppe Conte. Di questo si è parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda martedì 16 agosto su Rete4.

"Quelle che ho fatto io anni fa erano parlamentarie molti diverse - ha tuonato Lucia Azzolina durante lo speciale di Controcorrente - In questo caso servono solo ad assicurare un posto sicuro in Parlamento ai fedelissimi del capo politico del M5s Giuseppe Conte".