Addio Conte. Ora concretezza e rapidità o al voto subito

Davide Vecchi 15 luglio 2022 a

a

a

Dalle ultime elezioni politiche a oggi abbiamo sopportato di tutto. Con l’alibi del Covid ci siamo sorbiti l’incapacità di Giuseppe Conte e dei suoi «supertecnici» alla Domenico Arcuri e dei suoi ministri alla Lucia Azzolina che nel tentativo di affrontare un’emergenza passeggera come la pandemia hanno lasciato in emergenza il Paese per tempi indefiniti: i milioni buttati per mascherine fantasma (Arcuri) e banchi a rotelle (Azzolina) li pagheremo per anni.

"In caso di elezioni anticipate..." Sallusti smaschera la sinistra, la vera operazione

Per non parlare dei disastri di altri provvedimenti come reddito di cittadinanza e il Superbonus 110%, idee potenzialmente ottime ma applicate in maniera grossolana e maldestra. Abbiamo sopportato tutto. Ora assistiamo a una crisi di governo aperta nel periodo più complesso della storia repubblicana con una emergenza energetica frutto (ancora una volta) di scelte ideologiche: contrarietà alle trivelle, all’attivazione delle piattaforme petrolifere; i no al progresso, per ultimo addirittura il tentativo di bloccare il termovalorizzatore a Roma, unica proposta sensata formulata da un sindaco della Capitale nell’ultimo decennio.

"Non pensavo fosse possibile". Crisi di governo, Mieli spiazza lo studio di In Onda

Conte, suicidandosi politicamente, ha fatto un regalo al Paese. Ora però si deve fare presto. Mario Draghi decida e agisca rapidamente. Non c’è tempo da perdere. Lunedì è già tardi. Figurarsi mercoledì.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.