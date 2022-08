Giorgia Meloni impallina Enrico Letta: mollato sull'altare. E "vede" il matrimonio Calenda-Renzi

07 agosto 2022 a

Deflagra l'alleanza elettorale tra il Pd di Enrico Letta e Azione di Carlo Calenda con quest'ultimo che non ha digerito i patti siglati dai dem con Sinistra Italiana, Verdi Europei e Impegno Civico di Luigi Di Maio. Una situazione surreale che provoca il commento ironico della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda non sposa più Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato sull’altare pensa al suo vecchio amore Conte. Il finale tra 7gg, quando scadrà termine per alleanze. Intanto gli italiani lottano con crisi economica e caro vita" dichiara la presidente di FdI.

Dopo lo strappo per Azione ora c'è l'incognita delle firme

Per Calenda ora è l'ora delle scelte, presentarsi da solo (con la grana della raccolta delle firme da sciogliere) o cercare nuove alleanze, magari come quella a cui si riferisce Meloni, ossia con Italia Viva di Matteo Renzi. "Ci parlerò, ma terrò un tasso di idealità molto forte. Di certo in questi giorni ho ricevuto dai renziani una quantità di contumelie incredibile", ha detto il leader di Azione dopo l'annuncio dello strappo nel corso della trasmissione Mezz'oraa in più su Rai3.

Gelo di Letta: l'unico alleato di Calenda è se stesso. Botta e risposta dopo lo strappo

E Renzi? Parla di opportunità straordinaria. "Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria", scrive su Twitter il leader di Italia Viva rilanciando l’hashtag #TerzoPolo. Matrimonio in vista?