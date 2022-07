Adriano Panzironi, condannata la dieta del guru: "Pericolosa". E scatta la maxi multa

20 luglio 2022 a

La dieta Life 120 di Adriano Panzironi, che prometteva di allungare la vita fino a 120 anni, è "pericolosa per la salute". Lo ha stabilito il Tar del Lazio che ha confermato la multa di 264mila euro già chiesta dall'Agcom per l'emittente tv che divulgava l'elisir di lunga vita di Panzironi. Nel 2019 infatti l'Agcom (l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni) aveva già multato l'emittente che aveva presentato ricorso contro l'ammenda, sostenendo l'eccesso di potere dell'Autorità e la violazione della libertà di stampa. Ricorso che è stato appunto respinto sulla base della decisione del Tar del Lazio. Nel frattempo Panzironi deve affrontare un processo che riguarda l'esercizio abusivo della professione medica senza l'abilitazione necessaria.

Il programma alimentare di Panzironi, Life 120, prevedeva una dieta senza carboidrati, a base di latticini, frutta, spezie e integratori venduti da lui. A colazione, invece, carne di maiale. Messaggi ritenuti pericolosi sia dall'Agcom, sia dal Tar del Lazio. Nel corso del suo programma Panzironi indicava come origine di malattie gravi la dieta mediterranea, ricca di carboidrati, e divulgava le caratteristiche e gli effetti benefici del metodo “Life 120”, che consistevano appunto nell’adozione di un regime alimentare privo di carboidrati e nell’assunzione dei suoi integratori.

"Se è vero che la riduzione degli zuccheri e l’attività motoria determinano il miglioramento delle patologie, come dimostra la medicina tradizionale, è pericoloso, in termini di salute pubblica, collegare all’adozione di uno e stile di uno stile di vita la cura o la regressione di malattie gravi come i tumori o patologie genetiche" hanno affermato i giudici. "Gli approfondimenti e le testimonianze trasmesse dal canale sono idonee a generare sfiducia nella medicina tradizionale" hanno concluso.







