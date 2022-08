Quante lingue parla Giorgia Meloni, l'intervista in inglese a Fox News diventa un caso

05 agosto 2022 a

Non solo con lo spagnolo, anche con la lingua inglese Giorgia Meloni fa un figurone. Nell'intervista internazionale rilasciata a Fox News la leader di Fratelli d'Italia - nel corso della trasmissione Mornings with Maria con Maria Bartiromo - una pronuncia impeccabile. Dagospia coglie subito la palla al balzo per fare il paragone con Matteo Renzi e la famigerata clip diventata virale quando l'allora premier del Pd non riusciva a pronunciare bene nemmeno una parola. "Altro che pesciarola", si legge nel titolo del sito di Roberto D'Agostino.

"Potrei essere la prima donna premier, un onore ma anche un fardello" ha annunciato Meloni sfoderando il perfetto inglese. La leader di FdI ha parlato del programma in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, sottolineando l'importanza di avere uno tessuto produttivo con uno Stato che non sia troppo presente.