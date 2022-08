Giorgia Meloni, "blocco navale". Il programma di Fratelli d'Italia per fermare gli sbarchi irregolari

05 agosto 2022 a

Il caos migranti a Lampedusa riaccende il tema dell'immigrazione, punto di forza del centrodestra. E Giorgia Meloni resta coerente con le sue idee e con il suo programma elettorale. "Il tema degli sbarchi si deve affrontare a monte, con il blocco navale. Altro non è che una missione europea per trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza, l'apertura in Africa degli hotspot, la valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato e di chi invece è irregolare, la distribuzione dei veri profughi e rispedire indietro gli altri. Bisogna smetterla di considerare i profughi e gli immigrati irregolari come la stessa cosa" ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia.

Lamorgese vuole risolvere il problema migranti con un traghetto. Sbotta Meloni



Non è la prima volta che Giorgia Meloni si esprime sul tema. Proprio recentemente, la presidente di Fdi, aveva ribadito la necessità del blocco navale per contrastare “le politiche immigrazioniste che hanno gettato nel caos la Nazione" In un tweet Meloni aveva spiegato che "da tempo FdI propone il blocco navale, una missione europea in accordo con le autorità nordafricane per impedire partenze verso l'Italia e morti in mare. Difendere i confini significa difendere l’Italia”.