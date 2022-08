Silvio Berlusconi oggi, il Cav svela il piano di Forza Italia: "Né premier né presidente del Senato"

04 agosto 2022 a

"Non farò né il premier né il presidente del Senato". In piena campagna elettorale Silvio Berlusconi ospite a "Non stop news" su RTL 102.5 affronta, in una lunga intervista, tutti i principali temi della politica in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Prima di tutto il leader azzurro smentisce le voci su una sua eventuale presidenza al Senato: "Certamente le notizie circolate circa la mia ambizione a diventare presidente del Senato sono totalmente infondate".

"Io presidente del Consiglio? L'ho fatto per dieci anni, e nessun governo come il nostro ha realizzato tante cose. Adesso bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare ancora delle buone cose", aggiunge l'ex premier che, incalzato sull'ipotesi di una sua candidatura aggiunge: "Forse mi candiderò per il Senato, ma penso che potrei essere più utile all'Italia, all'Europa e al mondo restando in Europa, convincendo l'Unione Europea a darsi una posizione che la possa mettere in confronto con gli Stati Uniti, con la Russia e con la Cina".

Il conto alla rovescia per le elezioni politiche dopo la crisi di governo scoppiata in piena estate è scattato. Per Berlusconi è tempo di pensare al voto: "Non dovremmo stare a meno del 20%, questa è la mia speranza". Per il prossimo governo "il centrodestra farà appello alle migliori energie del Paese e mi auguro si possano rendere note le risposte già prima delle elezioni per consentire agli elettori di orientarsi".

E sul capitolo ministri - in queste ore si parla di Tajani, Bernini e Ronzulli - risponde: "Sono tutti di alto profilo. Penso che potranno essere tra i ministri indicati dai partiti".