La Corsa al Voto, "Berlusconi si candida al Senato". Licia Ronzulli gongola e in studio cala il silenzio

03 agosto 2022

Silvio Berlusconi si candida al Senato. Lo ufficializza Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e fedelissima del Cavaliere. Ospite de La Corsa al voto, la trasmissione politica di LA7, mercoledì 3 agosto, Ronzulli (in difficoltà e poco convincente su diversi argomenti, nda) ha archiviato con parole di fiele il passaggio di Mara Carfagna e Mariastella Gelmini da Forza Italia ad Azione: “Non ci scuote il loro addio. L’ho già dichiarato in un’intervista a La Stampa. Ormai era diventato un controcanto, soprattutto da parte di una delle due. Non ci preoccupa perché avendo Azione una collocazione a sinistra, l’elettorato di Forza Italia non le voterà, non le seguirà anche se sono stati due personaggi di spicco”. Poi il siparietto e il clamoroso scoop.

Il co-conduttore Alessandro De Angelis le ha chiesto: “Ci dica la verità in maniera definitiva: Berlusconi si candida al Senato? Sì o no?” ed è stato silenzio assenso di Licia Ronzulli: i muscoli facciali si sono contratti in un sorriso a tutto tondo, il capo ha ondeggiato gongolante, mentre gli occhi gioiosi a fessura confermavano le intenzioni del fondatore di Forza Italia. Silvio Berlusconi sogna palazzo Madama, possibilmente da presidente del Senato. Una scenetta durata quasi 10 secondi, interrotta da Clemente Mastella che in collegamento ha confermato l’ipotesi. Così De Angelis ha evidenziato: “Mastella… Ha fermato una mimica maliziosissima della Ronzulli, non so se la vede…”, “Interpretatela voi!” ha rilanciato la senatrice. “Sì, noi diciamo sì” è stata la risposta in coro dei giornalisti Celata e De Angelis, mentre Clemente Mastella tirava una frecciatina sfuggita ai più: “Per come conosco Berlusconi dirà: ‘non sono il presidente del Senato, ma il vicepresidente della Repubblica italiana’”.