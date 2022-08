Matteo Salvini prende in giro la sinistra: “Allegra brigata da competenza e coerenza zero”

03 agosto 2022 a

a

a

Anche Matteo Salvini dice la sua sul patto elettorale siglato tra Carlo Calenda ed Enrico Letta, un’intesa, in vista delle elezioni del 25 settembre, che ha portato ad una spartizioni delle candidature a sinistra e metti insieme una serie di figure politiche che fino a pochi mesi fa sembravano agli antipodi. “A sinistra c’è un’allegra brigata che mette insieme Luigi Di Maio, Nicola Fratoianni, Carlo Calenda, Mariastella Gelmini, Enrico Letta, Roberto Speranza quindi coerenza zero, competenza zero. E l’unico punto su cui sono d’accordo è la spartizione dei collegi elettorali”, le parole del leader della Lega a Bari a margine di un incontro elettorale.

“Col diritto di tribuna io mi...”. Renzi e la frase che disintegra Di Maio

“La Lega - ribadisce Salvini - non si sente in pericolo in vista del voto. Siamo fiducios. Sento tanta voglia di serietà da parte degli italiani. Penso che in Puglia, in tutta Italia, ci sarà un risultato chiaro, netto, che per 5 anni darà mandato alla Lega e al centrodestra di dimostrare quello che sappiamo fare”. Il numero uno del Carroccio si vede già al governo con gli alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia.