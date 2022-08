Agorà, Giuseppe Conte leader senza poltrona: “Non so se mi candido alle elezioni”

03 agosto 2022 a

a

a

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è ospite dell’edizione del 3 agosto di Agorà, il talk show mattutino di Rai3 che vede Giorgia Rombolà alla conduzione. Il numero uno dei grillini annuncia che si faranno le ‘parlamentarie’ in casa M5S, confermando che il M5s coinvolgerà direttamente i militanti nella scelta dei prossimi candidati alle elezioni politiche che sono in programma il 25 settembre: “Dobbiamo assolutamente farle, è un passaggio significativo che rientra nei nostri criteri di democrazia diretta e partecipata per dare agli iscritti la possibilità potersi esprimere anche sulla scelta dei candidati”.

Dibba manda ko Di Maio: “Disposto a tutto per la poltrona. Trasformista senza voti”

Ma Conte si candiderà? Il mistero resta: “Non ho ancora deciso, non siamo ancora arrivati al momento della redazione delle liste. Abbiamo - dice ancora Conte - delle sorprese ma non le anticipo, le renderemo note quando la campagna elettorale sarà entrata nel vivo. Sicuramente ci saranno delle personalità di grande prestigio e competenza che ci daranno una mano. Il dialogo con Matteo Renzi è un po' complicato come abbiamo già sperimentato in passato. Renzi lo lasciamo alle sue iniziative politiche... A quelle che intenderà fare”.