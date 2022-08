Sondaggi politici Swg: qual è il partito più votato, cambiano le cifre

Giada Oricchio 02 agosto 2022 a

Il 25 settembre ci sono le elezioni e l'ultimissimo sondaggio realizzato da Swg per Enrico Mentana direttore del TGLA7, mostra i dati sulle intenzioni di voto degli italiani. Lo ha fatto tenendo a battesimo il talk politico "La corsa al voto" condotto da Paolo Celata, Silvia Sciorilli Borrelli e Alessandro De Angelis. Mentana ha introdotto il sondaggio Swg con la consueta punta di ironia: “Sento Calenda al 9%, Meloni al 90%... vediamo come stanno le cose”.

E non sono mancate le sorprese. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito ma in una settimana è sceso dal 25% al 24,2% (-0,8), lo tallona il PD salito al 23,7% (+0,5). Inseguono, ma molto distaccati, la Lega di Matteo Salvini che viene rilevata al 12% (-0,4) e il Movimento 5 Stelle a guida Giuseppe Conte dato al 10% dal 10,1% di 7 giorni fa. Sarà importante capire il gioco delle coalizioni perché la federazione composta da Azione di Carlo Calenda e +Europa di Emma Bonino fanno un bel balzo: 6,8% (+0,8), mentre Forza Italia ha messo a segno un +0,4% salendo al 7,5%. Segnali positivi anche per Verdi e Sinistra Italiana che insieme valgono il 4,1% (+0,5) e Italexit al 3,2% (+0,4). Trend all’1,7% Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio. Perde invece Italia Viva di Matteo Renzi che passa dal 2,9 al 2,8%, ma se si dovesse avvicinare a Calenda darebbe vita a un’area centrista che vale il 10%.

Per quanto riguarda la leadership del centrodestra, il 72% degli intervistati ritiene più corretto che a guidare il governo sia il leader del centrodestra che prende più voti. Dunque, al momento Giorgia Meloni. Numeri confermati da un’altra domanda: “Se il centrodestra dovesse vincere chi preferirebbe come premier?”. Il totale degli elettori di centrodestra ha risposto Meloni (74% per FdI, 33% per chi vota FI e solo 12% per quelli della Lega). Staccato al 18% Matteo Salvini e al 14% Mario Draghi, il preferito dagli elettori di Forza Italia.