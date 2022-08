Carlo Calenda verso il terzo polo. Il leader di Azione scarica Letta: "Se dice no è responsabile della rottura"

01 agosto 2022 a

a

a

Per il leader di Azione Carlo Calenda non è possibile correre con esponenti di forze politiche che hanno detto no a Mario Draghi. "Se la risposta sarà no allora, caro Enrico Letta, la responsabilità della rottura sarà interamente tua e noi andremo a combattere a viso aperto con una proposta di governo credibile, nel proporzionale, per bloccare l'avanzata della Meloni". Il leader di Azione in un video su Twitter annuncia che la trattativa per la coalizione con il Pd è in bilico. "Io voglio sapere - spiega Calenda - se le condizioni di Azione e Più Europa "gli sembrano assurde o no. A me sembrano il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia piena di idee diverse, totalmente incoerente e di scarsa qualità".

Video su questo argomento Calenda: "A Letta chiedo no a candidature Fratoianni, Di Maio e Bonelli nei collegi uninominali"

Oggi è previsto l'attesissimo faccia a faccia tra i due leader ma la possibilità di trovare un'intesa diminuisce di ora in ora per le questioni legate alle candidature nei collegi uninominali.