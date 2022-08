M5S, Beppe Grillo dà il colpo di grazie ai fuggitivi: “Album degli zombie”. La schedatura

01 agosto 2022 a

Mentre Luigi Di Maio presenta la sua nuova creatura politica, il ministro Federico D’Incà e l’ex capogruppo Davide Crippa motivano le ragioni del loro addio al M5S, arriva la zampata di Beppe Grillo. Sui social, dove il fondatore del Movimento posta «l’album degli zombie», «in edicola: con 4 bustine l’album è in regalo!». Seguono tutte le foto dei ‘transfughi’ M5S - la galleria è lunga - e non mancano i big, da Di Maio a D’Incà, passando per Lucia Azzolina e Vincenzo Spadafora. Non manca neppure l’ultima uscita in casa M5S, Federica Dieni, che ha detto addio al Movimento proprio oggi. «Da oggi in tutte le edicole», scrive Grillo nel commento che accompagna il post.

Nelle foto c’è la ‘schedatura’ di 60 parlamentari che hanno lasciato il Movimento. Appaiono anche i nomi di Laura Castelli, Manlio di Stefano, Carla Ruocco e Sergio Battelli. Intuibile il tono di gran parte dei commenti, anche se qualcuno risulta critico nei confronti dello stesso Grillo, che giusto un paio di giorni fa aveva parlato per la prima volta degli zombie, usando queste parole: «Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci. E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perché abbiamo la forza della nostra precarietà. Siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante per gli zombie».