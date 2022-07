Giorgia Meloni a muso duro con Roberto Speranza: “Per colpa tua imprese in ginocchio, politica nefasta”

31 luglio 2022 a

“Questa destra è pericolosa, le politiche che metterebbe in caso aumenterebbero le fratture sociali”. Nuovo scontro a distanza tra Roberto Speranza, all’attacco della coalizione di centrodestra e delle sue idee in caso di salita al potere e vittoria delle elezioni previste per il 25 settembre, e Giorgia Meloni, che risponde per le rime al ministro della Salute, uno dei membri dell’esecutivo uscente che più è stato vicino a Mario Draghi.

Con un post su Facebook la leader di Fratelli d’Italia zittisce il rappresentante di Leu: “Con quale coraggio il Ministro della Salute Speranza parla di 'fratture sociali'? Proprio lui, che attraverso chiusure insensate e l’obbligo del green pass ha messo in ginocchio migliaia di imprese e impedito di lavorare a tanti cittadini. Il 25 settembre, scegliendo Fratelli d'Italia, avremo l'occasione di archiviare definitivamente quella politica nefasta che - ha concluso la propria invettiva sul ministro la numero uno di FdI - ha solo danneggiato la nostra Nazione”.