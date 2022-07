Giorgia Meloni contro Luciana Lamorgese: gestione fallimentare

31 luglio 2022 a

Il video è diventato presto virale. Un turista inglese che fa il bagno nella fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento a Napoli. Il turista si muove indisturbato sotto gli occhi di tutti e un passante lo riprende. Il caso fa presto il giro del web e scatena perfino la reazione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che punta il dito contro la totale mancanza di controlli sul territorio. "Le città sono ormai ostaggio del degrado e dell'illegalità - scrive Meloni postando il video su Twitter - La gestione Lamorgese si è dimostrata fallimentare anche su questo: zero controlli e strade in mano a incivili e criminali. Che spettacolo vergognoso".

Le città sono ormai ostaggio del degrado e dell'illegalità. La gestione Lamorgese si è dimostrata fallimentare anche su questo: zero controlli e strade in mano a incivili e criminali. Che spettacolo vergognoso... pic.twitter.com/ZSdyeG2BVn — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) July 31, 2022

Il caso Napoli è stato divulgato dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. "Lo stesso Prefetto dopo l'ultimo episodio di una rapina con pistola a un turista aveva annunciato controlli maggiori che a quanto pare non sono stanno avvenendo - ha spiegato Borrelli - Una moda stupida e incivile quella di fare il bagno nelle fontane monumentali che adesso sembra aver contagiato anche i turisti. Quello che trovo inaccettabile è l'assoluta assenza di controllo in una piazza così centrale della città, a pochi metri dalla Prefettura e dai palazzi delle istituzioni, che ultimamente è stata teatro di numerosi episodi criminali ai danni di turisti e cittadini".