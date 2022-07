In Onda, Paolo Mieli sorprende Guido Crosetto: “Cosa deve fare Giorgia Meloni”. Il consiglio in diretta

Giada Oricchio 28 luglio 2022 a

Un consiglio a Giorgia Meloni? Paolo Mieli chiede a Guido Crosetto di intercedere presso la leader di Fratelli d'Italia. Il direttore e editorialista, ospite di In Onda, il talk politico di LA7, giovedì 28 luglio, ha suggerito all'ex ministra di fare una dichiarazione in cui assicura che per la politica internazionale (dalla guerra in Ucraina alla tensione Cina-Taiwan) “seguirà al millimetro la politica di Mario Draghi perché il momento è delicato”, al resto ci penserà dopo. Mieli ha spiegato anche il motivo di questa esortazione a colei che evidentemente ritiene essere la vincitrice delle elezioni elettorali del 25 settembre e probabilmente la prima presidente del Consiglio donna: “Altrimenti i ministri ricattabili se li troverà lei nel suo governo".

Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia, ha preso di buon grado i desiderata di Mieli e con un sorriso ha svelato un’abitudine inedita di Meloni: “Invito il direttore a chiamarla, Giorgia ogni tanto mi manda i passaggi di Mieli in televisione con gli applausi, se la chiama, sarà contentissima di ascoltarla. Non ha bisogno di ambasciatori”. Secondo l’imprenditore bisogna stare attenti a eventuali ingerenze sui politici italiani non solo della Russia, ma di tanti altri Stati stranieri, bisognerebbe essere certi che agiscano per il bene esclusivo dell’Italia.