In Onda, Guido Crosetto inchioda Lega e Forza Italia: “Cosa devono dire su Russia e Cina”

“Giorgia Meloni cristallina. Gli altri da che parte stanno?”. Guido Crosetto, imprenditore e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, in collegamento con In Onda, il talk politico di LA7, giovedì 28 luglio, sgombera il campo da ogni ambiguità dopo l’articolo di Jacopo Iacoboni su colloqui segreti a fine maggio tra la Lega e il funzionario dell’ambasciata russa Kostyukov sulla possibile caduta del governo Draghi. Ombre che si allungano sulla campagna elettorale. L’ex deputato parte da un presupposto: “Non è pensabile che quando c’è una guerra qualcuno tratta con il nemico all’insaputa di una parte del Paese.

Oltre la politica, ci deve essere il rispetto dello Stato, delle istituzioni e dei ruoli. Quando c’è una guerra tratta solo il ministero degli Esteri, il governo con atti ufficiali e attraverso il Parlamento”. L’imprenditore - parte della stampa lo vede ministro nel futuro esecutivo di centrodestra nonostante le ripetute smentite del diretto interessato - ha premuto sull’acceleratore: “Ogni partito deve dichiarare esplicitamente agli elettori da che parte sta in un momento come questo. Forza Italia e Lega, una volta al governo, dovranno prendere posizione come ha fatto oggi Meloni. Devono farlo necessariamente sulla politica estera”. E ha rivelato che la dichiarazione inequivocabile della leader di FdI (“Totale sostegno all’Ucraina, siamo garanti della collocazione atlantista dell’Italia”) l’ha messa in difficoltà davanti a terzi e sui social: “Hanno accusato Meloni di essere dalla parte di Draghi, non è vero, ma su questo tema è sempre stata coerente. Per questo dico che tutti gli elettori devono sapere con chiarezza cosa pensano tutti i partiti, dalla Lega a PD, sulla Russia e anche sul rapporto con la Cina”. I co-conduttori gli hanno fatto ascoltare le parole di Giuseppe Conte, presidente del M5s, sulla guerra: “Non ho mai avuto contatti con i russi, noi tuteliamo l’interesse nazionale, noi siamo patrioti” e Crosetto ha sorriso compiaciuto: “Sono tutti patrioti, ha vinto la Meloni!”.