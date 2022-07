Esodo da Forza Italia, Rossella Sessa lascia il partito di Silvio Berlusconi

27 luglio 2022 a

a

a

Prosegue l’esodo da Forza Italia. Dopo i ministri, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta, hanno lasciato il gruppo alla Camera Annalisa Baroni, Roberto Caon, Giusy Versace e ultima Rossella Sessa. «Lascio con rammarico politico e sofferenza personale il gruppo di Forza Italia: sarò nel gruppo Misto - ha detto la deputata annunciando le dimissioni dal gruppo della Camera di Forza Italia - È una decisione meditata, che ritengo necessaria dopo la decisione di interrompere il sostegno al governo di salvezza nazionale guidato da Mario Draghi. Sarò sempre riconoscente a Silvio Berlusconi per le opportunità che mi ha dato ma resto convinta che la crisi determinata dalle scelte del partito, e soprattutto dei suoi alleati, vada contro gli interessi del mondo moderato, delle imprese, dei cittadini del Mezzogiorno dove rischiano di interrompersi investimenti mai visti negli ultimi vent’anni, che avevano restituito una speranza a milioni di famiglie».

"E' il pifferaio magico della sinistra". Mulè contro De Benedetti

In Senato poche ore dopo lo strappo del partito di Silvio Berlusconi, che non ha votato la fiducia al governo di Mario Draghi, ha annunciato il suo addio anche Andrea Cangini. In tutto 8 parlamentari (di cui 7 a Montecitorio e 1 a Palazzo Madama), il gruppo alla Camera scende quindi a 75, mentre quello in Senato a 50. E le uscite, confermano fonti parlamentari, non si fermeranno. L’ala appartenente a Gelmini potrebbe portare all’uscita dal gruppo anche Claudia Porchietto, Carlo Giacometto e Roberto Novelli. Tra i nomi vicini a Carfagna ci sono, invece, Paolo Russo e Luigi Casciello.