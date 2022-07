Mariastella Gelmini conferma l'appoggio a Carlo Calenda: "Per lui ci sono"

25 luglio 2022 a

Da Sivlio Berlusconi a Carlo Calenda. Senza farsi troppi problemi. Mariastella Gelmini è già nel futuro, in cui si vede al fianco del leader di Azione. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie della Repubblica Italianarompe gli indugi e, dopo aver lasciato Forza Italia per aver messo fine al Governo Draghi, si avvicina ad Azione.

«Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNRR, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci», scrive la ministra per gli Affari regionali su Twitter. A stretto giro di posta arriva la risposta del leader centrista. «Con grande piacere», scrive sul social network.