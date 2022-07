Guido Crosetto spara sulla macchina del fango contro Giorgia Meloni

Pietro De Leo 25 luglio 2022 a

Oramai è la campagna elettorale del fondamentalismo moralista, della mostrificazione del centrodestra e di Giorgia Meloni. Un tweet di Guido Crosetto ne riporta un frammento particolare. “E’ possibile – si chiede Crosetto - fare campagna elettorale senza sputare sull’avversario, magari mentendo?”.

Ho appena sentito su la 7 un leader politico dire che la Meloni è Atlantista dalla guerra in Ucraina. È vero? No. Lui lo sa? Penso di sì. Allora perché dirlo? Ha mille altri modi per contrapporsi — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 24, 2022

E aggiunge: "Ho appena sentito su La7 un leader politico dire che la Meloni è Atlantista dalla guerra in Ucraina. E’ vero? No. Lui lo sa? Penso di sì. Allora perché dirlo? Ha mille altri modi per contrapporsi”. In effetti, l’atlantismo di Giorgia Meloni è ripetutamente certificato e certificabile dalle sue partecipazioni al “Cpac”, la conferenza dei conservatori d’Oltreoceano. Ricostruzioni diverse sono nel novero delle mistificazioni.