La settimana da incubo di Mario Draghi con una sola Joya: la Roma che compra Paulo Dybala

Non è stata una settimana facile per Mario Draghi dopo la fiducia “zoppa” in Senato che ha portato alla crisi di governo, alle dimissioni e in seguito alle elezioni anticipate che si terranno il prossimo 25 settembre. Il Corriere della Sera riferisce però di un momento di gioia, grazie a quello che per lui è un chiodo fisso: la Roma. “L’acquisto di Dybala l’ha galvanizzato, il fantasista argentino gli piace tanto. E il fatto che abbia segnato il primo gol della squadra in allenamento è per lui una sorta di premonizione” la ricostruzione del quotidiano sui pensieri del premier nei giorni in cui Tiago Pinto e i Friedkin sono riusciti a far firmare il contratto al fantasista argentino, rimasto svincolato dopo l’avventura alla Juventus.

Per Draghi, che spesso si è concesso per alcune battute calcistiche, è però “José Mourinho l’uomo che ha cambiato tutto”. Già in seguito alla vittoria della Conference League a Tirana, Draghi sostenne che il tecnico portoghese avesse “trasformato un gruppo di abili giocolieri in una squadra”. Una frase in cui qualcuno vide un riferimento a lui e ai partiti politici: ora Draghi potrà consolarsi con la Roma, aspettando magari notizie sull’acquisto di Georginio Wijnaldum.