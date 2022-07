Elezioni, volano stracci tra Giorgio Mulè e Giovanni Toti. Colpi bassi e accuse di body shaming

23 luglio 2022 a

a

a

Quello che è certo è che sarà una campagna elettorale esplosiva. I primi segnali ci sono tutti, come la rissa social tra il sottosegretario Giorgio Mulè e il governatore della Liguria, Giovanni Toti, tra l'altro ex colleghi a Mediaset. A scatenare il botta e risposta con accuse di body shaming è stata l’intervista al Secolo XIX del deputato di Forza Italia. A proposito delle alleanze in Liguria, Mulé osserva che "abbiamo perso il conto dei partiti che fonda Toti, se fa un accordo con la sinistra viene meno l’appoggio del centrodestra".

Conte batte cassa con gli attivisti. Raccolta fondi per la campagna elettorale

A stretto giro la replica del governatore ligure: "4-4-2-1... Non è la formazione di Oronzo Canà, sono gli ultimi risultati di Forza Italia alle elezioni regionali in Liguria, alle Comunali di Genova, La Spezia e Savona. Con questi numeri capisco che l’onorevole Mulè abbia fretta di andare a votare". "Giorgio, cercati un collegio va, che per il contributo che hai dato ti abbiamo mantenuto abbastanza. E lascia tranquilli i liguri, che di guai gliene avete già combinati a sufficienza!", rincara sempre su Twitter il leader di Italia al Centro.

Berlusconi punta al colpo grosso. “Vice-Mattarella”, l'obiettivo segreto

Finita qui? Neanche per sogno. Mulè dopo qualche ora replica sempre via Twitter e definisce l'ex azzurro un “Di Battista un po’ sovrappeso”. E aggiunge: “Si prova solo molta pena e nulla più”. “Ormai siamo arrivati al body shaming. Aspetto con ansia le prossime opinioni politiche dell’onorevole Mulè. Visto il livello, sono indeciso tra ‘Ciccio bomba cannoniere’ e ‘Non mi hai fatto niente faccia di serpente'”, è la controreplica di Toti.

Il governo è caduto ma il vitalizio è salvo. Così i parlamentari si sono assicurati la pensione

Nella querelle interviene un'altra ex di Forza Italia, Maria Rosaria Rossi, oggi senatrice di Italia al centro, il gruppo nato da Idea al Centro e Cambiamo! “Il signor Mulè”, dichiara, “non mi pare spicchi né per l’aspetto fisico, né tantomeno, cosa più grave, per le capacità amministrative e manageriali”, e aggiunge: “Lo si può ricordare però per i danni ed il fallimento del giornale di cui era direttore”. Ci aspetta una lunga estate calda con un campagna elettorale che si preannuncia infuocata.