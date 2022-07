Elezioni anticipate, Alessandro Di Battista cosa dice sulla candidatura alle politiche

23 luglio 2022 a

a

a

Alessandro Di Battista è ancora in vacanza ma è già con la testa alle prossime elezioni anticipate del 25 settembre. L'ex parlamentare posta un video su YouTube in cui spiega quali sono le sue intenzioni in vista del voto. “In tanti mi state scrivendo per dirmi che è il momento di buttarmi nella mischia - dice nel video - ma io non sono disposto a tutto pur di ritornare in Parlamento”.

Terremoto nel M5S. Grillo manda in pensione Giuseppi: il duo a sorpresa per sostituirlo

Nel pieno del dibattito politico che si è aperto in seguito alla caduta del governo Draghi, l'ex deputato grillino parla dell'ipotesi di un suo ritorno tra i banchi di Montecitorio “Nei prossimi giorni finirò il mio lavoro, tornerò in Italia e vedrò che succede - ha detto Di Battista - Il peccato originale della politica per me è la politica professionista: ovvero l’idea che la politica sia una professione che bisogna portare avanti fino all’età della pensione o addirittura successivamente. Io a questa cosa non ci credo, non ci ho mai creduto”.