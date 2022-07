Giorgia Meloni, dagli Usa i dubbi e i timori sulla possibile vittoria alle elezioni: “Futuro desolante”

23 luglio 2022 a





Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi. È l'ipotesi favorita nei sondaggi italiani alle prossime elezioni politiche del 25 settembre che guardano e studiano tutti i Paesi dopo la caduta del governo Draghi. In particolare, come riporta il quotidiano "La Repubblica", in America i dubbi degli editorialisti e dei diplomatici "sull'euroscetticismo" della leader di Fratelli D'Italia riempiono le principali pagine dei quotidiani Usa.

"Il futuro dell'Italia è desolante" titola l'editoriale del "New York Times", "GZero", invece, si chiede se "l'erede della tradizione post fascista e la campionessa del nazionalismo euroscettico è la persona più adatta per gli interessi dell'Italia in questo periodo storico e infine "Foreign Policy" si chiede se con Meloni premier L'Italia ammorbidirà i rapporti con la Russia.

I quotidiani Usa analizzano il profilo della leader di Fratelli D'Italia, ripercorrendo le sue posizioni e radici politiche. Il New York Times parla del suo partito che "porta il simbolo adottato dai luogotenenti sconfitti del regime di Mussolini" e spiega la sua ascesa nei sondaggi con la sua decisione di restare all'opposizione del governo Draghi. GZero, analizza la "contraddizione tra l'atlantismo e l'euroscetticismo" di Giorgia Meloni chiedendosi quale sarà il risultato nei rapporti tra Usa e Italia. Insomma in America crescono dubbi e timori sul futuro politico dell'Italia e quali saranno le conseguenze e tutte le possibili ricadute dell'ipotesi che vede la leader di Fratelli D'Italia a Palazzo Chigi.