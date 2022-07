Elezioni, Silvio Berlusconi incontra Giorgia Meloni e si candida in Senato: “È in formissima”

22 luglio 2022 a

Silvio Berlusconi è pronto a candidarsi al Senato alle prossime politiche per tirare la volata a Forza Italia in prima persona. Il Cav, raccontano, che oggi ha visto Giorgia Meloni a Villa Grande prima di volare in Sardegna, vuol metterci la faccia ancora una volta, in questa brevissima campagna elettorale. L’ex premier è eurodeputato in carica e, se dovesse essere eletto il 25 settembre, ha 30 giorni per scegliere: restare a Bruxelles o optare per uno scranno a palazzo Madama. Che Berlusconi sia pronto a scendere in campo lo conferma proprio Tajani, intercettato oggi a Montecitorio: «Berlusconi è in formissima, sta come un grillo. Si candida certamente in Senato».

Prima di lasciare Roma come detto ha visto Meloni. L’incontro è servito a fare un primo confronto sulla campagna elettorale in vista del 25 settembre. Sul tavolo resta il nodo delle liste, a cominciare dalla ripartizione dei collegi uninominali. Lega, Fi e i centristi Udc e Noi con l’Italia ipotizzano la quota del 33% suddivisa con Fdi, ma la leader di via della Scrofa, ora primo partito della coalizione, vuol far valere la regola adottata fino ad ora, secondo la quale le liste si fanno tenendo conto dei sondaggi. Quello di oggi potrebbe essere l’ultimo summit a casa Berlusconi, visto che Meloni chiede da tempo di incontrare gli alleati in una sede istituzionale, ovvero in un luogo neutro che non sia Villa Grande appunto, Arcore o Villa La Certosa. Il Cav e Meloni hanno deciso oggi, infatti, di rivedersi la prossima settimana per un vertice con tutti i leader di centrodestra. Ora bisognerà capire quale sarà la location del summit. Ma intanto il presidente di FI è pronto per il suo «ritorno in campo».