Elezioni, la grande bugia della sinistra per far perdere Giorgia Meloni: “Sergio Mattarella non la farà mai premier”

Arnaldo Magro 23 luglio 2022 a

a

a

Il centrodestra sembrerebbe pronto a vendersi la pelle dell'orso, prima ancora di averlo catturato. Il governo Draghi è caduto ma le frizioni tra alleati, nonostante il pranzo di ieri a Villa Grande, rimangono. Sarà capace di fare harakiri anche questa volta? Quelli a sinistra che per scongiurare il pericolo profetizzano: «Sergio Mattarella non darà mai l'incarico a Giorgia Meloni per formare un governo» si rasserenino. Si sbagliano e di grosso. Giovanni Toti si dice pronto ad accogliere i fuoriusciti di Forza Italia. Da Mariastella Gelmini a Mara Carfagna. Tutti al centro. Dalle parti degli azzurri, non sembrano granché felici di questa scelta.