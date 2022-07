Matteo Salvini, "occhio al calendario". Così parte la campagna elettorale e al Tg1 spunta quel dettaglio

22 luglio 2022 a

a

a

Non poteva passare inosservato il dettaglio dietro le spalle del leader della Lega Matteo Salvini durante il collegamento con il Tg1. Ieri sera, giovedì 21 luglio, il segretario del Carroccio è intervenuto nel corso dell’edizione serale: seduto alla sua scrivania tra immagini di Madonne e Crocifissi, due bandiere tricolore e qualche foto di famiglia è spuntato anche il calendario del 2020. Una strana casualità o un messaggio subliminale?

Il centrodestra ha deciso i ruoli del futuro: il retroscena su Salvini e Meloni

Dopo la crisi di governo l’Italia andrà al voto il 25 settembre. Il premier Draghi resta al timone per gli affari correnti ma la campagna elettorale è ufficialmente iniziata e Salvini si riprende la scena. Il centrodestra ha iniziato la sua marcia verso il voto e si mostra compatto. L’asse Lega-Forza Italia ha retto sempre e adesso l’unità di intenti nella coalizione è il preludio alla nascita di un’unica lista in vista del voto.

In diretta dal Tg1, state con me!

Domenica #25settembre la parola tornerà agli italiani, tocca a voi! https://t.co/SIBXo7Ye78 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 21, 2022

"Non c'è tempo da perdere - dichiara in collegamento con il Tg1 - I problemi delle famiglie, sono bollette, mutui e riforme non fatte per i no di Pd e Cinquestelle. Il centrodestra sarà compatto sulla riforma delle pensioni, perché il primo gennaio ritornerebbe la scellerata legge Fornero. La proposta della Lega che offriremo a tutto il centrodestra è quota 41. Il secondo tema è la pace fiscale". Il leader della Lega riavvolge il nastro: è l’ora della ripartenza dopo anni difficili segnati dalla pandemia di Covid e, adesso, dalla guerra in Ucraina e dalla crisi economica.