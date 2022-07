Crisi di governo, Forza Italia perde pezzi: terzo addio nel partito di Berlusconi

21 luglio 2022 a

Il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini ieri, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e il senatore Andrea Cangini oggi. Forza Italia perde pezzi con la crisi di governo: in ordine di tempo è stato il parlamentare l'ultimo a lasciare il partito del Cav. Il partito si spacca sulla fiducia al governo Draghi, dando il via a una micidiale resa dei conti fra le due anime da tempo in forte contrasto.

Da una parte il blocco "governista", rappresentato nell’esecutivo dai ministri Brunetta, Carfagna e Gelmini; dall’altro la fazione più vicina al blocco sovranista di Lega e Fratelli d’Italia, guidato dalla senatrice Licia Ronzulli fedelissima del Cav. Il primo addio è arrivato dalla ministra Gelmini dopo la rissa scoppiata ieri al Senato. Poi l'annuncio di Brunetta e infine il senatore Cangini. L'ormai ex azzurro ieri aveva votato la fiducia a Draghi senza rispettare le indicazioni di partito dopo il vertice a Villa Grande, poi questa mattina ha concretizzato lo strappo. È il terzo big in poche ore a mollare il Cav.