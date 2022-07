Crisi di governo, Renato Brunetta lascia Forza Italia: "Ha tradito la sua storia"

21 luglio 2022 a

Un altro strappo in Forza Italia. Dopo l'addio di Maria Stella Gelmini anche Renato Brunetta lascia il partito di Silvio Berlusconi: "Ha tradito la sua storia" annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione. Sono gli effetti della crisi di governo e dell'addio di Mario Draghi che ha rassegnato le sue dimissioni. Lo sfogo dello storico big del partito del Cav è durissimo: “Non sono io che lascio - spiega Brunetta - ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità".