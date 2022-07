Crisi di governo, la diretta al Senato. Mario Draghi: "Serve sostegno ampio, non sono un premier eletto"

20 luglio 2022 a

Mario Draghi cala le carte, La diretta in Senato della giornata più lunga del presidente del Consiglio dopo le dimissioni respinte dal Capo dello Statp Sergio Mattarella. "Mercoledì scorso ho rassegnato le dimissioni - ha esordito Draghi a Palazzo Madama - Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo dalla sua nascita. Il capo dello Stato le ha respinte e chiesto di informare il Parlamento. Decisione che ho condiviso. Oggi mi permette di spiegare a voi e agli italiani questa decisione tanto sofferta quanto dovuta".

"L'unica strada è ricostruire daccapo questo patto di fiducia che teneva insieme la maggioranza - ha dichiarato - con coraggio, altruismo e credibilità: a chiederlo sono soprattutto gli italiani" dice nelle sue comunicazioni al Senato facendo riferimento alle "manifestazioni senza precedenti" per il proseguo del governo che ci sono state in questi giorni "e che è impossibile ignorare". Ne ha citate "due in particolare", quella di "2.000 sindaci abituati a confrontarsi quotidianamente con i problemi del territorio" e quella degli "eroi della pandemia", l'intero comparto sanitario.

