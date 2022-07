Telefonata Draghi-Berlusconi, il centrodestra di governo va a Palazzo Chigi: cosa succede

19 luglio 2022 a

Una telefonata tra il premier Mario Draghi e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha aperto la strada a un incontro tra il presidente del Consiglio e i leader di centrodestra di governo, che oggi, martedì 19 luglio, si sono riuniti a Villa Grande, la residenza romana del Cavaliere, per un vertice sulla crisi

L’incontro tra Draghi e il centrodestra di governo è stato "organizzato poco fa, con un telefonata tra Silvio Berlusconi e il premier", riferiscono fonti di centrodestra. Tutte le componenti saranno rappresentate a palazzo Chigi, con Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. Questa sera il centrodestra di governo tornerà a riunirsi, sempre a Villa Grande per la valutazioni sull'esito dell'incontro.

Con gli amici di Lega, Udc e Noi con l’Italia ci siamo riuniti a Villa Grande, qui a Roma. Il centrodestra di governo sta valutando l’attuale momento politico, davvero preoccupante, dovuto agli inspiegabili comportamenti anche delle ultime ore di Giuseppe Conte, del M5S e del PD. pic.twitter.com/czLWCIKzsh — Silvio Berlusconi (@berlusconi) July 19, 2022

Il centrodestra di governo, in tutte le sue componenti, si sta recando a Palazzo Chigi. "Con gli amici di Lega, Udc e Noi con l’Italia ci siamo riuniti a Villa Grande, qui a Roma. Il centrodestra di governo sta valutando l’attuale momento politico, davvero preoccupante, dovuto agli inspiegabili comportamenti anche delle ultime ore di Giuseppe Conte, del M5S e del PD", aveva scritto in precedenza Berlusconi sui sociale postando un video della riunione a cui ha partecipato anche la compagna, la parlamentare di Forza Italia Marta Fascina. Un vertice di 5 ore in cui era emerso lo "sconcerto" per l'incontro di questa mattina tra Draghi e il segretario del Pd, Enrico Letta, svelato dal Foglio.

