Matteo Salvini, la reazione in Senato dopo il discorso di Draghi. Poi riunisce la Lega

20 luglio 2022 a

Mario Draghi cala le carte in Senato: "Me lo chiedono gli italiani di restare ma decide il Parlamento". Il premier conclude l'attesissimo discorso a Palazzo Madama e la reazione del leader della Lega Matteo Salvini non passa inosservata. Il presidente del Consiglio è durissimo, cambia tono e alza pure lo sguardo dal foglio mentre spiega cosa intende fare e se l'esecutivo andrà ancora avanti oppure no.

L'Aula applaude a piu riprese ma nessuno batte le mani tra i banchi del M5s e della Lega. Il segretario del Carroccio scuote la testa, resta serio e al termine del discorso di Draghi convoca una riunione con tutti i vertici del partito: che succederà?

