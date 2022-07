Crisi di governo, Matteo Salvini vuole i grillini fuori dal governo: "Via Lamorgese e Speranza"

19 luglio 2022 a

"Indisponibili a proseguire col M5s". Matteo Salvini a 24 ore dal giorno del giudizio per il premier Mario Draghi ribadisce che la Lega vuole i grillini fuori dal governo. Nel mirino del segretario del Carroccio i due ministri dell'Interno, Luciana Lamorgese e della Salute, Roberto Speranza.

Dopo la riunione del leader leghista con ministri, sottosegretari, capigruppo e vicesegretari del suo partito alla Camera Salvini corre a Villa Grande per il secondo vertice con Silvio Berlusconi. "Vertice del centrodestra di governo oggi a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi" si legge in una nota e secondo quanto si apprende, i leader Salvini, Giovanni Toti, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa si riuniranno con il Cav per fare il punto sulla situazione politica.

Ma di buon mattino il segretario della Lega sui social aveva domandato agli utenti: "Come vi augurate che finisca la crisi di governo?". "Subito elezioni" la risposta più gettonata. "Decine di deputati e senatori che, pur di tirare a campare e salvare la poltrona, sarebbero disposti a tutto - aveva ribadito Salvini - Un teatrino imbarazzante, che gli Italiani non si meritano. Voi come vi augurate che finisca la crisi di governo provocata dai 5Stelle, fino a ieri (anzi ancora oggi) i migliori alleati del Pd?".

