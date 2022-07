Crisi di governo, Beppe Grillo attacca il M5S con un barattolo di Coccoina. La foto su WhatsApp

18 luglio 2022 a

Un barattolo di colla Coccoina. È la nuova immagine del profilo di whatsapp di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 stelle. Un'immagine eloquente, a cui non ha aggiunto nessun commento, nessun testo. Secondo fonti pentastellate, la trovata dell'ex comico sarebbe un messaggio rivolto ai parlamentari "incollati alla poltrona".

Per le stesse fonti la foto della Coccoina è da interpretare anche come una smentita di Grillo ad alcune ricostruzioni giornalistiche delle ultime ore che lo descrivono come irritato se non addirittura "sconcertato" dall'atteggiamento del leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Tra riunioni e scissioni il Movimento continua litigare. Chissà se il guru 5 stelle si aspettava che l'esperienza di governo pentastellata finisse così. Per dirla con un proverbio. "chi di spada ferisce di spada perisce".

