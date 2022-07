Crisi di governo, asse tra Berlusconi e Matteo Salvini: "Mai più con M5s. pronti al voto a breve"

17 luglio 2022 a

Governo con Mario Draghi ma senza i Cinquestelle oppure elezioni anticipate. Matteo Salvini vola in Sardegna per incontrare Silvio Berlusconi. Sul tavolo del vertice d'emergenza dei due leader c'è la crisi di governo dopo lo strappo dei grillini, le dimissioni di SuperMario e la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di governo.

"Chi sarà il nuovo premier dopo Draghi". Gli italiani hanno già deciso

Qualche ora dopo l'incontro arriva la nota congiunta del segretario della Lega e del presidente di Forza Italia che dichiarano rotto il patto di fiducia con il MoVimento e annunciano di essere anche pronti al voto a breve. "I leader del centrodestra di governo hanno esaminato e approfondito la situazione politica" si legge nel comunicato. "Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte - contraddistinte da ultimatum e minacce - confermano la rottura di quel “patto di fiducia” richiamato giovedì dal Presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni. Salvini e Berlusconi confermano inoltre che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità. I leader di Forza Italia e Lega, con il consueto senso di responsabilità, hanno dunque concordato di attendere l’evoluzione della situazione politica, pronti comunque a sottoporsi anche a brevissima scadenza al giudizio dei cittadini".

"Giochetto da bambini", Cassese umilia Conte: "A nome di chi parla?"

