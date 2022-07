Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio: gli italiani hanno già deciso. Il sondaggio di Termometro politico

16 luglio 2022 a

Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? Gli italiani hanno già scelto secondo il sondaggio di Termometro politico. Con la crisi di governo aperta, la maggioranza in fibrillazione spunta già il nome del dopo Draghi. Perché tra le elezioni anticipate il bis di SuperMario i cittadini preferiscono andare a votare e alla domanda "Chi vorrebbe come presidente del Consiglio nel 2023 dopo le prossime elezioni?" il nome in testa è quello della leader di Fratelli d'Italia, in testa alla classifica con il 24,1 per cento dei voti.

Secondo il sito di riferimento per le analisi politiche ed elettorali e sondaggi demoscopici in Italia segue, con il 22,5 per cento dei voti, Mario Draghi, Giuseppe Conte (con il 14,7per cento), Matteo Salvini (9,3) ed Enrico Letta con l'8 per cento. Il restante 17,8 conferma che il premier che vorrebbero non è nessuno di questi mentre il 3,6 per cento afferma che non sa o preferisce non rispondere.

