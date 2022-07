Conte al Papeete col mojito in mano, il post di Fraccaro fa il giro delle chat M5s. Fotomontaggi e veleni

15 luglio 2022 a

Clima più che teso nel Movimento 5 stelle dove è in corso una sorta di consiglio nazionale permanente per decidere il da farsi dopo il mancato voto alla fiducia sul decreto aiuti che ha innescato la crisi di governo. La spaccatura tra chi vuole uscire dal governo senza se e senza ma e chi invece ancora vede la possibilità di restare nella maggioranza è ormai evidente. Emblematico è il caso consumato via chat venerdì 15 luglio. Protagonista Riccardo Fraccaro, brillino di lungo corso ed ex sottosegretario del governo Conte.

"Subito via i ministri" ma scatta la fronda contro Conte. È caos nel M5s

Cosa è eccesso? L'esponente pentastellato nelle sue storie WhatsApp ha pubblicato un fotomontaggio che gira sui isocialen oquestere e che vede la figura di Matteo Salvini con mojito impegnato in deejay set del Papeete - l'estate 2019, dello strappo leghista governo gialloverde - sostituita dalla faccia di Conte. La storia è stata prontamente rimossa dal profilo di Fraccaro, ma sta rimbalzando sui cellulari di deputati e senatori M5S.

Intanto in via Campo Marzio, sede romana del M5s, c'è grande confusione. Fonti grilline smentiscono che Conte abbia chiesto le dimissioni dei ministri pentastellati dal governo prima dell'intervento di Draghi previsto per mercoledì 20 luglio alle 15.30.

"Crisi irresponsabile", Salvini e Berlusconi chiudono ai 5Stelle

