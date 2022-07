Governo, Giovanni Toti e Carlo Calenda in coro: “Avanti con Mario Draghi, M5S irresponsabili”

14 luglio 2022 a

Mario Draghi deve andare avanti. È questo il concetto espresso da Giovanni Toti, presidente della Liguria e di Italia al Centro, e da Carlo Calenda, leader di Azione. I due esponenti di quello che in futuro può essere una federazione di Centro snobbano lo strappo del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato che non voterà la fiducia in Senato sul dl Aiuti, scatenando un uragano intorno al governo. “La linea di Azione è netta, si vada avanti con Draghi senza 5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di correre alle elezioni in mezzo a una crisi che diventerebbe subito uno tsunami, per poi ritrovarci con l’ennesima maggioranza incapace di governare” il messaggio di Calenda su Twitter.

"I Cinque Stelle si dimostrano un partito irresponsabile. I nostri parlamentari hanno sempre sostenuto il Governo pur senza farne parte, per senso di responsabilità. Ora avanti con Draghi anche senza cinque Stelle. Anzi… forse è pure meglio!”, dice invece Toti sulla propria pagina Facebook. Dopo qualche scintilla sui progetti per il futuro centrista ora i due hanno trovato una posizione comune sul destino di Draghi.

