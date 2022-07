Giorgia Meloni affonda il governo dei migliori: tutti a casa ed elezioni subito

13 luglio 2022 a

Il teatrino del Movimento 5 Stelle sul decreto Aiuti provoca l'immediata - e furente - reazione della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento del costo delle materie prime, rischi sull’approvvigionamento energetico, crisi alimentare. E il governo ’dei migliori' è immobile, alle prese con i giochi di palazzo di questo o quel partito. Basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito!", dichiara la leader di FdI dopo che il capo politico grillino, Giuseppe Conte, ha confermato che il gruppo M5s in Senato non voterà la fiducia al dl Aiuti.

"Se esce dall'aula la maggioranza è finita", la Lega tuona per l'Aventino M5s

"L’Italia non può restare ostaggio di litigi e beghe di Palazzo. Bisogna tornare al voto per dare alla nazione un governo forte, coeso e che faccia realmente gli interessi degli italiani", aveva dichiarato in precedenza Meloni tornando a chiedere "elezioni subito".

