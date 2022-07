Conte se ne vuole andare dal governo? "Con le mani ciao ciao", Renzi le canta al capo M5s

13 luglio 2022 a

"Con tutto quello che succede, stiamo dietro al sor Tentenna..." Matteo Renzi nel corso della puntata di mercoledì 13 luglio del Tg2 Post si riferisce così al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Cont. "Se ne vuole andare dal governo? Decida. Con le mani, ciao ciao...", afferma il segretario di Italia Viva citando la famosa canzone de La rappresentante di lista. Poco dopo si conosciuto l'esito del vertice brillino che ha deciso di non votare la fiducia al decreto Aiuti al Senato, strappo che - se sarà effettivamente consumato - non potrà che essere il primo passo verso una crisi di governo.

In ogni caso, ""Pd e 5 stelle, dopo quello che è successo, non potranno andare insieme alle prossime elezioni. La credibilità del m5s è pari a zero", ha detto Renzi a Tg2 Post. "Sono in riunione da stamattina, è una telenovela, una fiction, un clown che non fa ridere. È ridicolo".

"Non possiamo che agire con coerenza, domani non parteciperemo al voto", ha detto poi Conte in un discorso ai parlamentari M5s in cui ha spiegato le proprie ragioni. "Se oggi otto milioni di famiglie sbarca il lunario ogni mese lo si deve al Reddito di cittadinanza che qualcuno vuole smantellare e che come abbiamo chiarito al presidente Draghi non permetteremo venga smantellato", ha detto tra l'altro Conte.

