Governo in bilico, Matteo Renzi: si può andare avanti anche senza M5s

Time is running out, cantavano nel 2003 i Muse. Una canzone e un testo, il tempo sta per finire, che perfettamente si adattano alla complicata situazione politica italiana. Ai continui tira e molla dei Cinque Stelle e al rischio di andare alle urne il prossimo 11 settembre. Matteo Renzi, da sempre particolarmente pungente nei confronti dei Grillini, prova ad offrire una conclusione alternativa alla caduta del governo presieduto da Mario Draghi.

“Se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il Presidente del Consiglio”. Parole sibilline, che aprono alla possibilità di trovare un accordo anche senza Giuseppe Conte. Concetti netti, quelli pronunciati dal nativo di Rignano a margine della presentazione del libro Vita e persecuzione di Giovanni Falcone dell’ex ministro socialista Claudio Martelli. “Io sono orgoglioso di avere mandato a casa Conte e di avere portato al governo Mario Draghi - afferma Renzi -. È chiaro che se non c’è più il Movimento Cinque Stelle, per me si può andare avanti anche senza; bisogna però vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c’è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, c’è da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale”.

Una posizione politica precisa, ma anche una risposta indiretta a Silvio Berlusconi, che nel pomeriggio di ieri aveva pubblicamente chiesto una verifica in aula. Per capire quali fossero i nuovi numeri della maggioranza. “Credo che quello che sta accadendo in questo momento nel mondo sia veramente serio e drammatico. Abbiamo una guerra, una pandemia che non finisce, un aumento dell’immigrazione e una crisi dei prodotti alimentari che porterà anche a un aumento dell’immigrazione, oltre a un inverno che si preannuncia difficile sotto il profilo energetico. A fronte di questo, dico: il M5S ci faccia sapere. Penso che il Paese non possa più aspettare. Se il M5S vuole andare a elezioni, si vada a elezioni; se vogliono andare avanti con questo governo, ed è la scelta che noi preferiamo, si vada avanti con questo governo; se si vuole fare un Draghi bis lo si faccia, ma non si può più far aspettare la gente. Quello che sta accadendo a livello internazionale è gravissimo”.

