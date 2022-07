Controcorrente, “lo spettro di Mario Monti su Draghi”. Nunzia De Girolamo preannuncia un autunno bollente

11 luglio 2022 a

a

a

Si decide il destino di Mario Draghi. Nunzia De Girolamo, ex esponente di Forza Italia e ministro, è ospite della puntata dell’11 luglio di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4 che viene condotto da Veronica Gentili, e disegna un quadro delle prossime mosse del presidente del Consiglio dopo le minacce di crisi del Movimento 5 Stelle: “Capiremo quanto Draghi è intenzionato a fare politica oppure no. Dopo questi mesi capiremo quanti sì sono reali, oggi si siede al tavolo con Giuseppe Conte e dice molti sì, ma quando arriverà la nota di aggiornamento al Def dopo settembre capiremo obiettivamente quali sono le risorse e se quei sì detti a Conte possono essere coperti da un punto di vista economico. Io prevedevo un’estate ed un autunno caldo e credo che sarà più caldo del previsto, bisogna vedere a che cosa è disposto Draghi. Fino a che punto Draghi è disponibile a restare a Palazzo Chigi? Oggi mi sembra un po' tirato per la giacca. Chiaramente lui fa una mossa dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla verifica della maggioranza, che ha provato a smarcare Draghi dall’accerchiamento del M5S. Però bisogna vedere se poi Draghi è disponibile a tutto oppure no. Come per Matteo Salvini - evidenzia De Girolamno - c’è stato lo spettro di Matteo Renzi, per Draghi c’è lo spettro di Mario Monti”.

"Fino a che punto Draghi è disposto a restare a Palazzo Chigi? Oggi mi sembra un po' tirato per la giacca"



Per @N_DeGirolamo, aleggia lo spettro di Monti #Controcorrente pic.twitter.com/7nsDqEKWIt — Controcorrente (@Controcorrentv) July 11, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.