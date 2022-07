Governo, Draghi sale al Colle: il colloquio con il presidente della Repubblica

11 luglio 2022 a

La tensione sale alle stelle con lo strappo del Movimento Cinque Stelle sul decreto Aiuti e la richiesta di verifica della maggioranza del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Dopo aver incontrato il ministro del Lavoro Andrea Orlando, in vista dell'incontro di domani con i leader sindacali, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato palazzo Chigi ed è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A spingere il premier sul Colle sarebbe ancje il vento di crisi che soffia dai palazzi del Parlamento e dalle segreterie dei partiti.

Secondo le prime indiscrezioni di Palazzo Chigi al centro del colloquio al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Mario Draghi "gli esiti dei recenti incontri in Africa del Capo dello Stato, in Mozambico e Zambia. Durante l’incontro è stata passata in rassegna la situazione politica internazionale, nazionale ed economica".

